San Cataldo, sorelline ritrovate vicino a casa: stanno bene

Sono state trovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta Costanza, rispettivamente di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro abitazione di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, dalla Protezione civile che ha preso parte alle ricerche. Le due bambini avrebbero riferito di essere state prese e portate nel negozio gestito da cinesi, da alcune persone.

“Bellissima notizie per tutti- scrive il sindaco Comparato sulla sua pagina Facebook- Benedetta e Domitilla sono state ritrovate e stanno bene! Il ritrovamento è avvenuto a opera del nostro gruppo di Protezione Civile comunale. Un enorme grazie va alle forze dell’ordine, ai volontari, alla nostra Protezione civile per il tempestivo intervento e a tutti voi che avete condiviso l’appello nelle ultime ore. La solidarietà fa davvero la differenza”.

A denunciare la scomparsa era stato il padre Alessandro Costanza, che per ore è stato sentito dai Carabinieri di San Cataldo; Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti delle due minori attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Dagli accertamenti sulla situazione familiare starebbe emergendo anche un precedente risalente al 2023. Secondo quanto si apprende, i genitori delle bambine sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, che in quella fase sarebbero stati affidati a una comunità. Nel 2024, sempre secondo quanto emerso, i sei figli della coppia sarebbero stati affidati al padre, con il quale vivevano. I genitori sono separati e la madre delle bambine, di origini straniere, risiede in un’altra città.