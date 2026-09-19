Sorelline scomparse da San Cataldo, il papa’ presenta denuncia

Da ieri sera a San Cataldo (Caltanissetta) si sono perse le tracce di due sorelline. Si tratta di Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni. La scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20. Le bimbe, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state a casa da sole. Il padre questa mattina ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo. I genitori sarebbero separati.

A presentare denuncia è stato il padre delle due bimbe, che ha lanciato un appello chiedendo a chiunque possa aver visto Benedetta e Domitilla o sia in possesso di informazioni utili di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, o di chiamare al numero 379 3873722.

Carabinieri e Polizia hanno gia’ avviato le ricerche su tutto il territorio.Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui si e’ verificata la scomparsa delle due sorelline.