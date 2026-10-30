San Giovanni Gemini

San Giovanni Gemini, proseguono i lavori di riqualificazione del Campo “Nino Lo Bue”

Dopo la firma del contratto e l'apertura del cantiere, i lavori sono ormai entrati nel vivo, con gli interventi previsti dal progetto in fase di realizzazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono i lavori di riqualificazione del Campo Sportivo Comunale “Nino Lo Bue” di San Giovanni Gemini, un intervento significativo nell’ambito del percorso di ammodernamento e valorizzazione delle strutture sportive del territorio.

Dopo la firma del contratto e l’apertura del cantiere, i lavori sono ormai entrati nel vivo, con gli interventi previsti dal progetto in fase di realizzazione. Un progetto che, passo dopo passo, sta prendendo forma e che consentirà di restituire alla comunità un impianto sportivo rinnovato, con un nuovo terreno di gioco in erba sintetica, strutture riqualificate e nuovi spazi dedicati alle diverse discipline sportive.

“Continuiamo a seguire da vicino l’andamento dei lavori, consapevoli dell’importanza che questo impianto riveste per le società sportive, per i tanti giovani che praticano sport e per tutti gli appassionati. Il nostro impegno è trasformare le risorse ottenute in opere concrete, capaci di migliorare i servizi e le opportunità per il nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Dino Zimbardo.

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