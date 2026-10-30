Catania

Etna, resta l’allerta rossa: limiti agli arrivi in aeroporto

L'attuale fase eruttiva del vulcano non impatta con l'operatività dell'aeroporto

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Cambia l’assetto dello spazio aereo sull’Etna dopo l’allerta rossa per l’attività vulcanica. L’Nco, il Nucleo di coordinamento operativo che gestisce il traffico aereo, ha disposto la riapertura del settore B1 e la contestuale chiusura del settore A3. Sale inoltre da 10 a 12 il numero massimo di arrivi consentiti ogni ora all’aeroporto di Catania. Le nuove disposizioni, adottate sulla base del VONA rosso (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso ieri dall’Osservatorio etneo dell’Ingv, e dagli elementi previsionali disponibili, resteranno in vigore fino alle 12.30 di domani. L’ultimo bollettino del centro di monitoraggio delle ceneri vulcaniche di Tolosa, pubblicato oggi, conferma il codice rosso per l’aviazione e segnala una debole emissione di cenere ancora in corso. La nube, descritta come molto sottile e in rapida dissipazione, si sposta verso sud-est a circa 18 chilometri orari. La sua presenza è prevista ancora nelle prossime ore. 

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