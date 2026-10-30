Fuga in auto e droga a bordo: un arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza differita un trapanese per resistenza a pubblico ufficiale e deferito alla locale A.G., un soggetto per resistenza e favoreggiamento, mentre un terzo soggetto per danneggiamento aggravato.

I Carabinieri, impegnati in un normale servizio perlustrativo notturno, notavano un’auto che non ottemperando all’ordine di ALT si dava a precipitosa fuga con manovre pericolose ad alta velocità determinando pericolo per l‘incolumità pubblica. Durante le fasi di fuga dell’autovettura un soggetto seduto nella parte posteriore dell’auto veniva notato lanciare dal finestrino un involucro contenente 1 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e subito dopo lasciare il veicolo lanciandosi all’esterno di esso venendo però immediatamente bloccato dagli operanti. Il soggetto veniva pertanto deferito per resistenza, favoreggiamento personale e segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Trapani.

L’auto che, nel mentre, aveva continuato la propria corsa veniva successivamente raggiunta, con il supporto anche dalle volanti della Polizia di Stato, e bloccata dai Carabinieri. Gli occupanti nel frattempo si erano dileguati a piedi riuscendo a far perdere le tracce. Durante gli accertamenti condotti sul veicolo, un ulteriore soggetto presente nei pressi repentinamente si scagliava contro l’autovettura dell’Arma rompendo lo specchietto retrovisore con un calcio. I successivi accertamenti, consistiti anche in una minuziosa analisi degli impianti di video sorveglianza presenti lungo il tragitto percorso dall’auto in fuga, consentivano di identificare il conducente e proprietario del mezzo che nelle ore successive veniva raggiunto dai militari e tratto in arresto in flagranza differita ai sensi dell’art. 192 bis co. 7 bis del Codice della Strada. All’esito dell’udienza di convalida l’arrestato è stato rimesso in libertà senza l’emissione di alcuna misura.