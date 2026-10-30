“Morto a 54 anni all’ospedale di Agrigento”, prosciolti 13 medici del San Giovanni di Dio: ecco chi sono 

Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha archiviato l’inchiesta a carico di 13 medici dell’ospedale San Giovanni di Dio in origine accusati di omicidio colposo. La vicenda è legata alla morte di Pietro Bennica, deceduto il 5 giugno 2020 in ospedale. I familiari avevano denunciato chiedendo di fare luce su eventuali omissioni durante la degenza. La Procura aveva avanzato, dunque, richiesta di archiviazione con il fratello della vittima, rappresentata dall’avvocato Gianluca Sprio, che si era opposto (in realtà per ben tre volte ndr). Il gip, tuttavia, ha archiviato la posizione di 13 medici alla luce di una nuova consulenza, a firma del consulente Giuseppe Ragazzi, che “ha confermato l’adeguatezza delle consulenze cardiologiche eseguite in data 13 e 19 maggio 2020, rilevando che gli specialisti avevano effettuato gli accertamenti di competenza e indicato ulteriori approfondimenti diagnostici”. Il giudice, nell’archiviare il caso, scrive: “Gli elementi di indagine raccolti, unitamente a quelli accoglibili mediante le indagini suggerite da parte opponente, non possano garantire alcuna ragionevole previsione di condanna”.

Ecco chi sono i medici per i quali è stata decisa l’archiviazione: Giuseppe Caramanno, 71 anni, ex primario del reparto di Cardiologia; Antonella Frenda, 53 anni, dirigente medico dello stesso reparto; Salvatore Di Rosa, 52 anni, cardiologo; Roberta Siracusa, 51 anni, cardiologa; Salvatore Albanese, 59 anni, direttore facente funzioni del reparto di Medicina e Chirurgia; Patrizia Carità, 41 anni, cardiologa; Gabriella Carlino, 49 anni, anche lei cardiologa; Lina Aronica, 68 anni, chirurgo; Valentina Pitruzzella, 45 anni, cardiologa; Marcella Indelicato, 58 anni, medico del Pronto soccorso; Francesco Di Lascio, 60 anni, medico del reparto di terapia intensiva; Carmen Liuzzo, 53 anni, dirigente medico del reparto accessi vascolari; Rossella Miccichè, 48 anni, dirigente medico del reparto di cardiologia. Nel collegio difensivo gli avvocati Leonardo Marino, Angelo Farruggia, Giuseppe Scozzari, Alfonso Neri, Giusy Katiuscia Amato, Giuseppe Ribaudo, Raffaele Barra, Silvio Miceli, Salvatore Virgone, Floriana Salamone, Filippo Barba.

Per la stessa vicenda, invece, sono attualmente a processo cinque medici: si tratta di Gerlando Verruso, 59 anni; Massimiliano Biondolillo, 58 anni; Nicolina Cino, 54 anni; Daniele Di Bernardo, 51 anni; Rosalba Indorato, 58 anni.