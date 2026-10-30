Scooter si scontra con due auto, 13enne in codice rosso

Grave incidente stradale a Cinisi, dove un minorenne alla guida di uno scooter Piaggio Zip è rimasto coinvolto in uno scontro con due automobili lungo la statale 113, all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro. Il ragazzo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Nonostante la gravità dell’incidente e le condizioni che inizialmente hanno destato forte preoccupazione, i medici hanno successivamente escluso il pericolo di vita.

Fortunatamente, i conducenti delle automobili coinvolte sono rimasti illesi, anche se comprensibilmente scossi per quanto accaduto.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato.