San Leone, litiga con il fidanzato e lo minaccia con un coltello: intervengono le forze dell’ordine 

Avrebbe minacciato il fidanzato con un coltello al culmine di una lite in abitazione scoppiata, forse, per motivi legati alla gelosia. È accaduto nel quartiere balneare di San Leone dove le forze dell’ordine sono intervenute scongiurando conseguenze ben peggiori.

Protagonisti della vicenda sono un quarantacinquenne agrigentino e la compagna, una coetanea. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe impugnato la lama minacciando il fidanzato. È stato quest’ultimo a chiamare il numero unico di emergenza e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli uomini in divisa sono giunti sul posto e hanno riportato la situazione alla calma.