Agrigento

San Leone, litiga con il fidanzato e lo minaccia con un coltello: intervengono le forze dell’ordine 

La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe impugnato la lama minacciando il fidanzato

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Avrebbe minacciato il fidanzato con un coltello al culmine di una lite in abitazione scoppiata, forse, per motivi legati alla gelosia. È accaduto nel quartiere balneare di San Leone dove le forze dell’ordine sono intervenute scongiurando conseguenze ben peggiori.

Protagonisti della vicenda sono un quarantacinquenne agrigentino e la compagna, una coetanea. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe impugnato la lama minacciando il fidanzato. È stato quest’ultimo a chiamare il numero unico di emergenza e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli uomini in divisa sono giunti sul posto e hanno riportato la situazione alla calma. 

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