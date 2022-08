Santa Margherita di Belìce, domani il concerto di Lello Analfino

Il leader dei “Tinturia” Lello Analfino sara’ in concerto a Santa Margherita di Belice domani sabato 20 agosto alle ore 22.00 nella bellissima piazza Matteotti, che costeggia il suggestivo Palazzo Filangeri Cuto’ e la spettacolare Villa del Gattopardo dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa trascorreva le sue vacanze.

Il concerto, dal titolo “Lello Analfino in elettrico (Tinturia)”, ripercorrera’ la vasta produzione musicale del cantautore agrigentino e del suo gruppo musicale, che della lingua siciliana hanno fatto un tratto stilistico e un linguaggio poetico che ha conquistato la scena nazionale con brani come “Nicuzza”, “Occhi a pampina”, “Giovanotto” o come il piu’ recente brano “Cocciu d’amuri”, colonna sonora del film “Andiamo a quel paese” di Ficarra e Picone. Durante la sua esibizione Lello Analfino sara’ accompagnato da una band composta da Angelo Spataro alla batteria, Domenico Cacciatore al basso, Peppe Milia alle chitarre e Vincenzo Fontes alle tastiere.

Domenica 21 agosto sara’ la volta di Sasa’ Salvaggio che presenta il suo spettacolo di cabaret “I Love Sicilia”, sempre in Piazza Matteotti alle ore 22.00.