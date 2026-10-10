Licata

Sassaiola contro forze dell’ordine a Licata, in due restano ai domiciliari: scarcerato 18enne 

Nella sassaiola sono rimasti feriti due carabinieri e un’auto della Guardia di finanza è stata danneggiata

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Padre e un figlio restano agli arresti domiciliari. Il più giovane dei fratelli, un diciottenne, viene invece scarcerato e  sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lo ha deciso il giudice Michele Agrifoglio che ha convalidato gli arresti eseguiti giovedì scorso a Licata dai carabinieri.

I tre – un sessantenne, un ventitreenne e un diciottenne – erano stati fermati dai militari dell’Arma per un controllo stradale. Tutti viaggiavano a bordo di una motoape senza assicurazione. In breve tempo la situazione è precipitata con i tre che sono andati in escandescenza. Poco dopo, invece, è partita una sassaiola contro le forze dell’ordine in cui sono rimasti feriti due carabinieri. Un’auto della Guardia di Finanza, giunta in ausilio, è stata anche danneggiata. 

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