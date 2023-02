Sciacca, al via lavori di messa in sicurezza del ponticello Bagni

Inizieranno lunedì prossimo 6 febbraio gli attesi lavori di messa in sicurezza del ponticello Bagni in via Ghezzi. È quanto rendono noto il sindaco Fabio Termine e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Fisco.

Per consentire all’impresa di eseguire i lavori, il tratto di strada dovrà essere chiuso per il tempo necessario ai veicoli e ai pedoni. Non è stato possibile creare un passaggio neanche pedonale per le dimensioni del ponte e per la tipologia dell’intervento.

La viabilità subirà così delle modifiche contenute in una ordinanza della Polizia Municipale. Chi viene da est potrà proseguire per la statale 115 e accedere in città dal lato ovest (via Pompei, ospedale); oppure si potrà transitare per via Moro, via Tacci, via Monte Kronio (strada provinciale 54) e uscire in contrada Ferraro: da qui si potrà continuare per il centro urbano o dirigersi in direzione di Palermo Trapani. Ci saranno le indicazioni.

I servizi di trasporto urbano continueranno ad essere garantiti sia per chi risiede in contrada Isabella, sia per gli studenti che devono raggiungere l’istituto Amato Vetrano o da contrada Isabella recarsi nelle scuole del centro città e della Perriera. Gli automezzi della Aeternal, ad esempio, partiranno dalla Via Moro alle 7,25 per raggiungere la fermata di Porta Palermo da dove prendere le coincidenze per tutte le altre destinazioni. Per chi deve andare in contrada Marchesa o alla Perriera, ci sarà alle 7,30 un bus che da Via Mazzini e Via Giotto, condurrà alla fermata principale di Porta Palermo da dove prendere la coincidenza.

Si apre, contestualmente, il terminal di sosta in via Lioni degli autobus extraurbani delle ditte Gallo e Lumia (i biglietti potranno essere fatti anche sopra l’autobus). Navette della ditta dei trasporti urbani Aeternal trasporteranno i passeggeri dal terminal al centro urbano e dal centro al terminal. L’attivazione del terminal è inserita in una nuova ordinanza predisposta dalla Polizia Municipale che prevede anche la disciplina della viabilità nell’area interessata: dalla via Lioni si potrà scendere, dalla via Pompei si potrà salire