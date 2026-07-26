Sciacca in piazza per i cuccioli morti, l’attivista Rizzi: “Vogliamo giustizia”





Sciacca è scesa in piazza ieri per manifestare dopo il tragico ritrovamento di alcuni cuccioli di cane lasciati morire su un terrazzo. Alcuni di loro sono stati salvati e si trovano adesso al sicuro, ma per gli altri non c’è stato nulla da fare. A guidare il corteo è stato l’attivista Enrico Rizzi, giunto nell’Agrigentino per sostenere la mobilitazione e dare voce all’indignazione dei cittadini. «Non possiamo girarci dall’altra parte davanti a questi fatti, non si può tacere. Chi ha maltrattato questi animali deve stare in galera. Vogliamo giustizia», ha dichiarato Rizzi durante la manifestazione.

Il corteo è partito da piazza Scandaliato e ha attraversato le vie del centro storico fino a raggiungere piazza San Michele, nelle vicinanze del luogo in cui si è consumata la terribile vicenda. Lungo il percorso, gli attivisti hanno fatto sentire la loro voce tra i vicoli della città, chiedendo pene severe per i responsabili e maggiore tutela per gli animali.

Uno dei momenti più toccanti della manifestazione è stato il minuto di silenzio dedicato ai cuccioli morti. Tra lacrime e commozione, i partecipanti hanno poi rotto il silenzio con un lungo e intenso applauso, simbolo dell’impegno collettivo affinché episodi simili non si ripetano.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Termine e i componenti della giunta, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a una comunità profondamente colpita da una vicenda che ha suscitato indignazione ben oltre i confini cittadini.

La Procura della Repubblica di Sciacca intanto con la procuratrice Maria Teresa Maligno ed il sostituto Carlotta Buzzi chiedono gli arresti domiciliari nei confronti di Paolo La Bella, 41enne contestandogli il reato di uccisione di animali in maniera aggravata. La Bella si presenterà nei prossimi giorni davanti il gip di Sciacca per l’interrogatorio preventivo.