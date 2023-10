Sciopero aerei: trasporto a rischio fino a 24 ore

Venerdì a rischio nel settore dei trasporti pubblici e per chi viaggia in treno, con i disagi che riguarderanno soprattutto i pendolari. E disagi potrebbero esserci anche nel settore aereo e in quelli della sanità, delle scuole e dello smaltimento dei rifiuti

Disagi in vista per chi viaggia in aereo a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo per venerdì 20 ottobre 2023 nell’ambito di una protesta generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, compresi treni, trasporto pubblico locale e scuola. Lo sciopero, proclamato dai sindacati di base SGB, ADL, Si Cobas e CUB e da Usi-Unione Sindacale Italiana per chiedere aumenti di stipendi per i lavoratori e far fronte all’inflazione, sarà valido per l’intera giornata. Per il trasporto aereo lo stop infatti inizierà dalla mezzanotte e andrà avanti fino alle 24 del 20 ottobre, coinvolgendo sia personale delle compagnie aeree sia quello degli scali aeroportuali. Ovviamente ci saranno delle fasce di garanzia che vanno dalle 7.00 alle 10.00 al mattino e dalle 18.00 alle 21 nel pomeriggio.

Lo sciopero del trasporto scatterà già dalla mezzanotte e andrà avanti venerdì per l’intera giornata. Come informa l’Enac, infatti, lo sciopero è dalle ore 00:01 alle 24:00 del 20 ottobre 2023. Oltre ai lavoratori delle compagnie, hanno aderito alla protesta anche i sindacati dei dipendenti dei servizi del settore handlers cioè dei servizi di assistenza ai passeggeri e ai bagagli, con possibili cancellazioni, ritardi e disagi per l’intera giornata

Come sempre in caso di sciopero aerei, ci sono fasce di garanzia e un elenco dei voli garantiti venerdì 20 ottobre 2023. L’ente nazionale per l’Aviazione Civile comunica infatti che sono garantiti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00.