Polizia arresta in flagranza un pluripregiudicato per tentato furto in abitazione

Si è introdotto furtivamente all’interno di una villetta in ristrutturazione, ma è stato fermato dalla Polizia di Stato allertata dal proprietario di casa. L’uomo è un 63enne catanese, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, che è stato arrestato per il reato di tentato furto in abitazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. In particolare, è giunta in Sala operativa la segnalazione del proprietario di una villetta in ristrutturazione che ha riferito ai poliziotti di aver visto, attraverso il monitoraggio del sistema di videosorveglianza da remoto, un soggetto che si era intrufolato all’interno della sua abitazione, ubicata nel quartiere Picanello.

I poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono immediatamente recati sul posto e hanno individuato i due ingressi della villa, posizionandosi in modo da impedire l’eventuale fuga del malvivente. A quel punto, una pattuglia ha fatto accesso all’interno della villetta e, udendo alcuni rumori provenienti dal piano superiore, ha salito le scale sorprendendo il ladro, che alla vista degli agenti ha tentato di fuggire attraverso il balcone. L’uomo, accortosi della presenza di un poliziotto al piano strada, posizionatosi proprio per impedire ogni possibile tentativo di fuga, ha desistito dal suo intento ed è stato, quindi, fermato. I poliziotti hanno appurato che il 63enne aveva già accatastato vario materiale; infatti, all’interno della casa erano presenti mobili ed elettrodomestici vari, ancora imballati in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione, i quali, come indicato dal proprietario in sede di denuncia, avevano un valore di circa 5000 euro. L’uomo era già pronto per caricarli sulla sua autovettura, che è stata trovata fuori dalla villa con le chiavi ancora inserite e i sedili abbassati. Probabilmente l’uomo aveva preparato accuratamente tutto in modo da essere pronto a fuggire via con quanto sarebbe riuscito a rubare, appostandosi preventivamente per monitorare il momento migliore per accedere all’interno dell’abitazione. Nel bagagliaio dell’auto, che è stata perquisita, erano presenti anche alcuni attrezzi idonei a scassinare le serrature, sottoposti a sequestro penale.

Grazie al loro pronto intervento, i poliziotti sono riusciti a coglierlo in flagranza e arrestarlo e, su disposizione del Pubblico ministero, il 63enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima. In tale sede il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla pg.