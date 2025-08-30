Calcio

Mattarella sugli spalti per Palermo-Frosinone

ll Presidente della Repubblica si è goduto la fantastica cornice di pubblico dello stadio Barbera, che per l’occasione ha superato quota 32 mila presenti.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

C’è anche un ospite d’eccezione stasera in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Frosinone: nella tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre tifoso rosanero. Il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto Massimo Mariani, dal sindaco Roberto Lagalla, dal presidente del Palermo Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

La presenza di Sergio Mattarella è stata salutata anche dalla società con un post sui social. “Un onore avere stasera allo stadio anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, per la prima volta al Barbera per vedere il “suo” Palermo”, recita il messaggio.

Una bellissima sorpresa per Palermo e i palermitani. Questa sera, allo stadio Barbera, abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della partita tra i rosanero e il Frosinone. Un momento storico. Grazie Presidente per aver dimostrato ancora una volta attaccamento e affetto per la nostra città”. Così, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Servizio idrico e rapporti con Siciliacque, l’Ati: “Esclusi dal confronto con Schifani”
Agrigento

L’inchiesta sul clan Villaseta, resta in carcere 26enne
Lampedusa

Proseguono le nascite delle piccole tartarughe a Lampedusa e Licata
Agrigento

Il Liceo Politi saluta la dirigente Santa Ferrantelli e accoglie Milena Siracusa
Spettacoli

“Il risveglio degli Dei” ultimo appuntamento sold out
Catania

Polizia arresta in flagranza un pluripregiudicato per tentato furto in abitazione