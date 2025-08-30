Mattarella sugli spalti per Palermo-Frosinone

C’è anche un ospite d’eccezione stasera in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Frosinone: nella tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre tifoso rosanero. Il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto Massimo Mariani, dal sindaco Roberto Lagalla, dal presidente del Palermo Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

La presenza di Sergio Mattarella è stata salutata anche dalla società con un post sui social. “Un onore avere stasera allo stadio anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, per la prima volta al Barbera per vedere il “suo” Palermo”, recita il messaggio.

“Una bellissima sorpresa per Palermo e i palermitani. Questa sera, allo stadio Barbera, abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della partita tra i rosanero e il Frosinone. Un momento storico. Grazie Presidente per aver dimostrato ancora una volta attaccamento e affetto per la nostra città”. Così, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.