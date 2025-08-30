Il Liceo Politi saluta la dirigente Santa Ferrantelli e accoglie Milena Siracusa

La comunità scolastica del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” Agrigento ha salutato stamattina la Dirigente Scolastica, la Professoressa Santa Ferrantelli ed accolto la nuova dirigente Milena Siracusa.

“Sotto la sua direzione il Liceo Politi ha prosperato, diventando non solo un luogo di eccellenza accademica, ma anche una vera e propria comunità educativa, dove l’ascolto, l’innovazione e il rispetto reciproco sono stati i pilastri di ogni attività. La sua figura non è stata solo quella di un dirigente, ma di una maestra di vita, capace di ispirare studenti e docenti a dare il meglio di sé, a superare le sfide e a credere in un futuro luminoso. La sua sensibilità, il suo rigore morale e la sua capacità di vedere il potenziale in ognuno di noi ci mancheranno immensamente“, ha dichiarato la Professoressa Angela Rancatore, portavoce del Liceo Raffaello Politi. “Grazie, Professoressa Ferrantelli, per ogni sacrificio, per ogni consiglio e per averci insegnato che l’istruzione è la via maestra per la libertà le auguriamo tutto il meglio per questa nuova fase della sua vita, ricca di serenità e di nuove, meritate, avventure. Con l’arrivo della Professoressa Siracusa, continua la professoressa Rancatore, la nostra scuola si prepara a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia. Siamo convinti che la sua comprovata esperienza, unita a una visione moderna e proiettata al futuro, porterà una ventata di freschezza e innovazione. Accogliamo la sua leadership con grande aspettativa, certi che saprà onorare la tradizione di eccellenza del nostro Liceo, portando con sé nuove energie e idee rivoluzionarie. La sua determinazione e la sua competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide del mondo educativo contemporaneo e per guidare i nostri studenti verso orizzonti sempre più ampi. L’intera comunità del Liceo Politi, dagli studenti ai docenti, dal personale ATA alle famiglie, è pronta a lavorare al suo fianco con impegno e dedizione. Auguriamo alla Dirigente Siracusa un buon lavoro e un percorso ricco di successi e soddisfazioni. Siamo fiduciosi che, insieme, continueremo a fare del nostro Liceo un faro di cultura e formazione per l’intera provincia”.