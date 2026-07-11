Scivola sulla Scala dei Turchi e resta ferita: soccorsa una donna

Una donna è scivolata sulla marna bianca della Scala dei Turchi, riportando diverse ferite.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, una motovedetta della Capitaneria di porto e il personale sanitario del 118. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.