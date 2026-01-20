Scontro ambulanza-camion alla zona industriale, tre feriti in ospedale 





Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina nella zona industriale di Agrigento, nei pressi del bivio per Racalmuto e Aragona Caldare lungo la strada provinciale 3. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza ed un camion.

L’impatto è stato violento. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta dell’equipaggio del mezzo di soccorso. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio con un’ambulanza Gise 118. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Illeso il conducente del camion. L’ambulanza coinvolta nell’incidente era su strada per un intervento.

Riccardo Castro e Giuseppe Misuraca, presidente e direttore della Centrale operativa Seus, esprimono “profonda vicinanza ai sanitari coinvolti, augurando una pronta e completa guarigione”. “Desideriamo esprimere – aggiungono – la nostra piena solidarietà e il nostro ringraziamento all’equipaggio coinvolto, che quotidianamente opera con dedizione e senso del dovere al servizio della collettività”. “Un invito da parte mia in qualità di presidente Seus 118 – afferma Castro – a tutti i miei ragazzi operatori del 118 Sicilia alla massima prudenza. Ancora una volta giunga a tutti loro un abbraccio per lo spirito di servizio dimostrato anche in condizioni climatiche così complesse “.