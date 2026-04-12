Scontro tra auto e moto lungo la strada statale 189, un ferito 

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio che porta al “Vivaio Galluzzo”.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito in seguito all’impatto. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.