Scontro tra due moto, un giovane trasferito d’urgenza in ospedale

Brutto scontro tra due moto ad Alcamo. A scontrarsi per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Beta RR e una Husqvarna SM. Il bilancio è di due feriti; uno dei due centauri, con delle ferite gravi, è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso verso l’Ospedale di Palermo.

La scena apparsa ai soccorritori è stata definita straziante: detriti sparsi per decine di metri, caschi sbalzati lontano dal punto di collisione e persino la sella di una delle moto finita sull’asfalto accanto a un paio di occhiali da vista. Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi.

Toccherà alla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato stabilire le responsabilità e la dinamica esatta dello scontro.