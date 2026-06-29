Campobello di Licata

Vandali in azione alla scuola Pascoli di Campobello di Licata, Terrana: “abbiamo già denunciato”

Avviate le indagini da parte dei Carabinieri per risalire agli autori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Abbiamo accertato che oltre l’atto di vandalismo al quadro elettrico della pubblica illuminazione, anche la scuola Pascoli è stata interessata da scasso”. Cosi in una nota il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana che ha già formalizzato denuncia di entrambi gli episodi presso la caserma dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

“La pubblica illuminazione dopo l’intervento di ripristino del quadro elettrico è tornata nella sua funzione. Abbiate cura del bene comune, ogni atto che offende l’equilibrio di una comunità va perseguito senza esitazione”, ha concluso il primo cittadino.

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