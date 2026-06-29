Torna la luce in diverse vie di Agrigento, Sodano: “un passo alla volta per ricostruire la città”

Ad Agrigento per alcune settimane diverse zone tra Fontanelle e San Leone, via Pascoli, via Leopardi, via Martoglio, via Quasimodo, via Eolo, e altre aree della città erano al buio. In questi primi giorni dal suo insediamento il sindaco Michele Sodano ha avviato i primi interventi di manutenzione, in diverse vie, e la luce è già tornata. I tecnici continuano a lavorare ogni giorno e il percorso di ripristino prosegue.

“Io non ho mai visto così tante persone impegnate nel voler costruire un nuovo futuro, passo dopo passo, atto dopo atto, ma su una cosa bisogna essere molto chiari, non arriverà tutto e subito, ma conquistati con una certa dose di pazienza. Questo è anche un appello, a non inseguire chi vuole far credere che problemi storici di Agrigento possano essere risolti dall’oggi al domani. Noi abbiamo scelto un’altra strada quella del lavoro serio, della presenza e della costruzione”, dichiara il primo cittadino Sodano. “E mentre riaccendiamo le luci della città, siamo ogni giorno al lavoro anche sui grandi temi dell’acqua e dei rifiuti. Sono questioni che Agrigento si porta dietro da troppo tempo e che richiedono determinazione, buona volontà e tempo. A tutti chiedo di continuare ad accompagnarci con spirito collaborativo. Solo insieme, un passo alla volta, possiamo ricostruire la nostra Agrigento, ne sono convinto”, ha concluso.