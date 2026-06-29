Autista Amat minacciato con una pistola: al via indagini

Ancora minacce nei confronti di un autista Amat. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica: intorno alle 3:30 a un conducente della linea N2 è stata puntata una pistola da un ragazzo, che in quel momento era in compagnia di altre due persone. Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l’autista avrebbe avuto una discussione con i giovani e uno di loro si sarebbe avvicinato a lui con l’arma in mano: dopo alcuni secondi il gruppo è sceso dal mezzo e si è allontanato in direzione Porta Nuova. L’uomo ha subito allertato le forze dell’ordine, che adesso stanno cercando di risalire all’identità degli aggressori attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza.

Il sindaco di PALERMO, Roberto Lagalla, esprime “la mia più ferma condanna per il gravissimo episodio di intimidazione subito da un autista dell’Amat mentre era in servizio. Puntare un’arma contro un lavoratore che svolge il proprio dovere è un gesto inaccettabile e vigliacco che colpisce non solo la persona coinvolta, ma l’intera comunità e il diritto dei cittadini a usufruire del trasporto pubblico in condizioni di sicurezza”. All’autista “desidero rivolgere, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, la più sincera vicinanza e solidarietà. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile venga individuato al più presto e risponda delle proprie azioni. Continueremo a sostenere, come abbiamo di recente già fatto a bordo dei mezzi Amat, ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza del personale del trasporto pubblico e degli utenti”, conclude il primo cittadino.