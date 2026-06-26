Catania

Scoperto un arsenale con armi da guerra in un garage, indagini

Nel garage erano nascosti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole - tra cui una penna-pistola - e diversi tipi di munizioni.

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Un arsenale di armi è stato scoperto dalla polizia all’interno di un box appartenente a un complesso residenziale di via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio di Catania. I poliziotti della Squadra mobile hanno effettuato un controllo tra i garage con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, che ha indicato agli operatori uno dei box, poi perquisito a fondo. All’interno, gli agenti, oltre a circa 200 grammi di marijuana, hanno trovato un arsenale di armi comuni e da guerra.

In particolare, nel garage erano nascosti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole – tra cui una penna-pistola – e diversi tipi di munizioni. Rinvenuti anche tre scooter rubati e due motori di motociclo di provenienza sospetta. Tutto il materiale, al termine dell’intervento della polizia scientifica, è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Avviati gli accertamenti finalizzati ad individuare i reali detentori delle armi e del materiale sottoposto a sequestro.

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