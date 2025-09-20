Ultime Notizie
Scoppia incendio su un gommone, ustionata 33enne
La donna è rimasta ustionata ai piedi ed è stata trasferita al centro grandi ustioni del civico di Palermo
Alle ore 14 di oggi alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo a Palermo.
Nell’incendio è rimasta ferita una delle due persone che si trovavano sull’imbarcazione, una donna di 33 anni, rimasta leggermente ustionata ai piedi, che è stata trasportata al centro ustioni del ospedale civico.
Il personale intervenuto, una squadra di terra il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori, ha spento l’incendio e successivamente ha messo in sicurezza il gommone. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Redazione
0 commenti