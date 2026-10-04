Canicattì

Scritte blasfeme sulla chiesa del Beato Livatino, il sindaco Corbo: “Non credo sia semplice vandalismo”

Il primo cittadino non esclude che dietro il gesto possa esserci una precisa volontà. “Penso che siano atti mirati. Ieri ricorreva il compleanno del beato Livatino"

Pubblicato 15 ore fa
Da Irene Milisenda



Sono state cancellate le scritte blasfeme comparse sul muro della chiesa dove sono custodite le spoglie del giudice beato Rosario Livatino. A seguito della denuncia e dopo un sopralluogo effettuato insieme alla polizia, il sindaco Vincenzo Corbo ha disposto la rimozione delle scritte, intervenendo per ripristinare il decoro del luogo. L’episodio assume particolare rilievo anche alla luce della ricorrenza del compleanno del beato Livatino, celebrata proprio nella giornata di ieri, 3 ottobre. Il primo cittadino non esclude che dietro il gesto possa esserci una precisa volontà. “Penso che siano atti mirati. Ieri ricorreva il compleanno del beato Livatino. Non credo che si tratti di semplice vandalismo. Rinneghiamo ogni atto criminale”, ha dichiarato il sindaco.

Quanto accaduto si aggiunge ad altri episodi vandalici registrati nelle scorse settimane, a ridosso della Settimana della Legalità, all’interno del Giardino dei Giusti. In quell’occasione erano state prese di mira la foglia dedicata al giudice Stefano Saetta e quella dedicata al maresciallo Guazzelli. A questi episodi si è aggiunto anche il furto della targa che riportava il nome di Stefano Saetta. Una sequenza di danneggiamenti e gesti contro luoghi e simboli che rappresentano la memoria delle vittime della mafia e l’impegno per la legalità. Episodi distinti sui quali resta alta l’attenzione delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

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