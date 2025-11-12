Segregata in casa da un connazionale, arrestato tunisino

L’ha chiusa in casa, togliendole le chiavi e la corrente elettrica. Vittima una 34enne tunisina segregata in un appartamento di via Scrofani, a Ragusa, da un suo connazionale di 29 anni da cui, da pochi giorni, era ospite.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo una discussione per futili motivi, il giovane avrebbe rinchiuso in casa la donna che è riuscita però a chiamare il numero di emergenza 112. Giunti sul posto, i militari hanno forzato la porta grazia all’aiuto dei vigili del fuoco e hanno liberato la 34enne che, in forte stato di agitazione, è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. IL 29enne invece è stato rintracciato poco lontano da casa e arrestato in flagranza per sequestro di persona.