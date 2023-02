Sei auto sono andate in fiamme in un residence in via Aloi a Palermo. Le fiamme sono divampate la scorsa notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia.

Saranno i tecnici dei vigili del fuoco a stabilire le cause del rogo che ha impegnato per diverse ore le squadre antincendio del comando provinciale.