Si ferma per recuperare valigia caduta e muore travolto da auto in corsa

Incidente mortale al km81 della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta). Un uomo, Mahmoude Othmane, 60 anni, di nazionalità tunisina, è sceso dalla sua auto per recuperare una valigia che era finita in strada, ed è stato investito da un’altra vettura, morendo sul colpo.

Secondo quanto rende noto l’Anas, il traffico nel tratto è bloccato, ed è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria a Tramonzelli con rientro a Resuttano. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.