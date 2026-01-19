Caltanissetta

Si ferma per recuperare valigia caduta e muore travolto da auto in corsa

La vittima è Mahmoude Othmane, 60 anni, di nazionalità tunisina.

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

 Incidente mortale al km81 della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta). Un uomo, Mahmoude Othmane, 60 anni, di nazionalità tunisina, è sceso dalla sua auto per recuperare una valigia che era finita in strada, ed è stato investito da un’altra vettura, morendo sul colpo.

Secondo quanto rende noto l’Anas, il traffico nel tratto è bloccato, ed è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria a Tramonzelli con rientro a Resuttano. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Fugge all’Alt e si schianta contro un muro, arrestato un 22enne
Agrigento

Agrigento, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea
Agrigento

“Se mi fai togliere i figli ti levo di mezzo”, chiesto processo per commerciante agrigentino 
Ragusa

Tenta di uccidere il marito, 41enne marocchina arrestata e portata in carcere
di Giuseppe Castaldo

“Tangenti all’Irfis”: prosciolti imprenditori, consulente del lavoro e funzionario 
Catania

Selfie sul molo con allerta meteo e mare in tempesta, il sindaco: “Cretini”
banner italpress istituzionale banner italpress tv