Licata

Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada lungo la Ss115: un ferito

L’autista ha riportato varie ferite e si trova all’ospedale San Giacomo d’Altopasso

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Incidente autonomo sulla SS115 all’altezza dell’uscita per Mollarella. Il bilancio è di un ferito; un’auto si è ribaltata ed è finita fuoristrada.
Lanciato l’allarme sul intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno estratto l’uomo dalle lamiere e poi a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. L’uomo non versa in pericolo di vita.
Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta del sinistro stradale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

Sversa illegalmente 5mila litri di acque reflue, denunciato 48enne
Catania

Spari nella vetrina di un panificio, al via le indagini della Squadra Mobile
Apertura

Trovato un cadavere in una palestra, indagini in corso
Apertura

Furti di auto, estorsioni e riciclaggio a Canicattì: chiesti 6 rinvii a giudizio 
Apertura

“Perde bimbo al nono mese di gravidanza e diventa sterile”, chiesta condanna di due medici 
Enna

Agente penitenziario aggredito da detenuto nel carcere di Enna, Sappe: “ennesima emergenza”