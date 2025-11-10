Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada lungo la Ss115: un ferito

Incidente autonomo sulla SS115 all’altezza dell’uscita per Mollarella. Il bilancio è di un ferito; un’auto si è ribaltata ed è finita fuoristrada.

Lanciato l’allarme sul intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno estratto l’uomo dalle lamiere e poi a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. L’uomo non versa in pericolo di vita.

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta del sinistro stradale.