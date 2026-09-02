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Si ribalta con un trattore, morto operaio di 30 anni

L'uomo ha riportato una brutta ferita al collo che non gli ha lasciato scampo

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un operaio di 30 anni è morto in un’azienda agricola a Ciminna (Palermo). L’uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.

E’ l’ennesima tragedia sul lavoro che richiama l’attenzione sul tema della sicurezza. Altro incidente si è verificato ieri a Bivona dopo un operaio di 52 anni è rimasto vittima dopo esser stato schiacciato da un muro.

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