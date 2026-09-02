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Si ribalta con un trattore, morto operaio di 30 anni
L'uomo ha riportato una brutta ferita al collo che non gli ha lasciato scampo
Un operaio di 30 anni è morto in un’azienda agricola a Ciminna (Palermo). L’uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.
E’ l’ennesima tragedia sul lavoro che richiama l’attenzione sul tema della sicurezza. Altro incidente si è verificato ieri a Bivona dopo un operaio di 52 anni è rimasto vittima dopo esser stato schiacciato da un muro.
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Redazione
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