Si ribalta con un trattore, morto operaio di 30 anni

Un operaio di 30 anni è morto in un’azienda agricola a Ciminna (Palermo). L’uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.

E’ l’ennesima tragedia sul lavoro che richiama l’attenzione sul tema della sicurezza. Altro incidente si è verificato ieri a Bivona dopo un operaio di 52 anni è rimasto vittima dopo esser stato schiacciato da un muro.