Favara, due rapinatori aggrediscono una pensionata: bottino da 500 euro

È stata avvicinata mentre stava rientrando a casa e, sotto la minaccia di un coltello, è stata costretta a consegnare ai rapinatori i circa 500 euro che aveva nella borsa. Paura ieri a Favara, dove una pensionata è stata vittima di una rapina in pieno centro, nei pressi della sua abitazione in via Matteotti. Poi i due malviventi sono fuggiti a piedi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nelle vie della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno avviato le indagini. I militari stanno ricostruendo la dinamica della rapina e raccogliendo eventuali elementi utili per identificare i due responsabili.