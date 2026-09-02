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Favara, due rapinatori aggrediscono una pensionata: bottino da 500 euro

La donna è stata avvicinata e minacciata con un coltello

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

È stata avvicinata mentre stava rientrando a casa e, sotto la minaccia di un coltello, è stata costretta a consegnare ai rapinatori i circa 500 euro che aveva nella borsa. Paura ieri a Favara, dove una pensionata è stata vittima di una rapina in pieno centro, nei pressi della sua abitazione in via Matteotti.  Poi i due malviventi sono fuggiti a piedi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nelle vie della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno avviato le indagini. I militari stanno ricostruendo la dinamica della rapina e raccogliendo eventuali elementi utili per identificare i due responsabili.

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