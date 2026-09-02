A Sambuca Giusi Cataldo presenta “Ha toccato”: cinema e inclusione alla sede estiva UNITRE

Sarà dedicata al cinema, all’esperienza personale e ai temi dell’inclusione la serata organizzata dall’UNITRE di Sambuca di Sicilia, in programma giovedì 3 settembre, alle ore 20, nella sede estiva UNITRE (locali ex Duca) di Contrada Adragna.

Ospite dell’incontro sarà Giusi Cataldo, attrice e regista palermitana, che presenterà il suo cortometraggio “Ha toccato”, del 2024, da lei scritto, diretto e interpretato. L’opera nasce anche dalla sua storia familiare: Cataldo è infatti figlia di genitori sordi e nel film ripercorre il ricordo dell’allunaggio vissuto durante l’infanzia, legandolo alla propria esperienza e al particolare rapporto con la comunicazione e con la percezione del mondo.

Il cortometraggio, che ha ottenuto riconoscimenti in diversi festival, sarà proiettato nel corso della serata. Al termine Giusi Cataldo dialogherà con il giornalista Franco Nuccio, raccontando la genesi del progetto, il lavoro dietro la macchina da presa e il significato personale di un’opera che affronta il tema della sordità attraverso il linguaggio cinematografico.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al dibattito con le associazioni di volontariato, con il Lions Club “Sambuca – Belice” e il Kiwanis “Sambuca di Sicilia – Santa Margherita di Belìce” con un confronto sui temi della disabilità, dell’inclusione e delle barriere comunicative. Un momento per portare l’attenzione sulle esperienze concrete del territorio e sulle difficoltà che ancora oggi possono ostacolare la piena partecipazione alla vita sociale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Socialitàventi25”, promosso nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale rivolti alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore, finanziato dall’Assessorato regionale al Lavoro, alle Politiche sociali e alla Famiglia della Regione Siciliana, nell’ambito dell’Accordo di Programma 2022-2024, annualità 2023.

L’appuntamento è a ingresso libero.