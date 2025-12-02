dalla Regione

Sicilia, oggi in aula si discute della mozione sfiducia a Schifani

La maggioranza di centrodestra alla prova del voto

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

 La maggioranza di centrodestra alla prova del voto. Oggi pomeriggio, in Assemblea regionale siciliana, discussione e voto della mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, presentata dalle opposizioni. La Conferenza dei capigruppo ha stabilito i tempi di discussione: complessivamente cinque ore decorrenti dalle ore 14; nello specifico, tre ore riservate agli interventi dei deputati delle opposizioni, mentre le restanti due ore saranno a disposizione per eventuali interventi dei deputati di maggioranza, per la replica del presidente della Regione e per le operazioni di voto. Il centrodestra ha i numeri per bocciare l’atto parlamentare, ma le fibrillazioni non mancano, anche in vista della definizione della Legge di Stabilita’ regionale che lascia sempre scie di malcontento. Gli alleati della Democrazia cristiana confermano la loro lealta’ all’esecutivo; posizione non scontata, nonostante le immediate rassicurazioni, dopo la recente estromissione del partito di Toto’ Cuffaro, dalla Giunta, a seguito del terremoto giudiziario che ha travolto l’ex governatore: “La Dc e’ leale nei confronti degli elettori che l’hanno scelta e nei confronti del presidente Schifani. Per questo votera’ contro la mozione di sfiducia, scegliendo la strada della responsabilita’ istituzionale”, annuncia il segretario regionale Stefano Cirillo, “ribadiremo la nostra fiducia affinche’ si possa proseguire il lavoro avviato per far crescere il Pil della Sicilia e migliorare la qualita’ della vita dei cittadini”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Canicattì piange Elisea, la 16enne era in coma dopo una caduta in casa
dalla Regione

Sicilia, oggi in aula si discute della mozione sfiducia a Schifani
Agrigento

Al via il 62° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani
Giudiziaria

Prestanome per aggirare interdittive antimafia, 5 misure cautelari 
Caltanissetta

Furti in abitazione, spaccio, resistenza a pubblico ufficiale: 10 arresti e 33 denunciati
Catania

In casa con 40 tipi di fuochi d’artificio, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv