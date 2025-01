Sigarette elettroniche gratis per smettere di fumare: l’iniziativa prende piede in Nuova Zelanda

Il progetto per un paese smokeyfree passa dalla sigaretta elettronica

Dopo l’attuazione del piano Swap To Stop, ideato qualche anno fa dal governo britannico, anche la Nuova Zelanda sceglie la sigaretta elettronica come strumento per incentivare e promuovere la campagna antifumo nazionale. L’iniziativa consiste nel fornire gratuitamente delle sigarette elettroniche come alternativa alla sigaretta tradizionale.

Ridurre la percentuale di fumatori con la distribuzione di sigarette elettroniche

Partito nei primi giorni del mese di gennaio 2025, il progetto si svilupperà attraverso i centri antifumo distribuiti in tutto il territorio della Nuova Zelanda, con l’obiettivo, entro la fine del 2025, di abbassare la percentuale nazionale di fumatori entro il limite massimo del 5%.

I fumatori neozelandesi riceveranno una sigaretta elettronica, oltre a pod precaricate per un periodo di tre mesi e al supporto del centro antifumo. L’iniziativa è stata lanciata da Casey Costello, ministro della salute, e il nome scelto per la campagna, That us, Smokeyfree 2025, dimostra chiaramente l’intento nel raggiungere l’obiettivo prefissato nel corso di quest’anno.

Secondo quanto dichiarato da Casey Costello, la sigaretta elettronica svolge un ruolo fondamentale nel programma di riduzione del tasso di fumo nazionale, e il governo ha scelto di sostenere chi ha deciso di passare a questo dispositivo poiché è molto meno pericoloso e dannoso per la salute di quanto non sia il fumo tradizionale. I centri antifumo sono stati coinvolti in modo che i fumatori possano contare su un supporto costante e avere maggiori probabilità di raggiungere il proprio intento, smettendo di fumare.

Un’iniziativa già sperimentata in Inghilterra

Come abbiamo detto, l’idea di distribuire gratuitamente sigarette elettroniche per aiutare i fumatori a smettere non è una novità: pochi anni fa, a Manchester, nel Nord dell’Inghilterra, le istituzioni sanitarie avevano deciso di incentivare la scelta di abbandonare il fumo e il tabacco grazie a questo tipo di dispositivo.

Ai cittadini fumatori e maggiorenni era stato distribuito uno starter kit per lo svapo, proponendolo come valida alternativa per evitare l’uso delle sigarette. L’uso della sigaretta elettronica in Inghilterra era stato promosso anche dalle associazioni dei medici, che la ritengono un valido strumento per smettere di fumare, evitando di conseguenza i rischi causati dai fumi di combustione del tabacco.

Le sigarette elettroniche aiutano veramente a smettere di fumare?

Trattandosi di dispositivi abbastanza recenti, non è ancora possibile svolgere studi e ricerche approfonditi né sono stati raccolti dati a sufficienza per confermare pienamente l’utilità delle sigarette elettroniche nei confronti dei fumatori che abbiano deciso di smettere.

In ogni caso, la scelta di passare alla sigaretta elettronica da parte dei fumatori è comunque importante per tutelare la salute dai danni provocati con l’inalazione dei fumi di combustione del tabacco: patologie respiratorie e tumori sono infatti provocati dal tabacco combusto. Al contrario, le sigarette elettroniche non contengono sostanze potenzialmente dannose per la salute e, anche per chi utilizza liquidi contenenti nicotina, costituiscono senza dubbio una soluzione molto più salutare.

Ovviamente, esiste anche la possibilità di smettere completamente di fumare, senza ricorrere a sostituti, ma è bene ricordare che il fumo non è solo un’abitudine e, molto spesso, una dipendenza, ma anche una manifestazione della propria personalità, e la sigaretta elettronica consente di mantenere intatti la gestualità e il rito del fumo riducendo notevolmente i rischi per la salute.

Liberarsi dal fumo o liberarsi dalla nicotina?

Smettere di fumare, magari passando alla sigaretta elettronica, può essere relativamente semplice, ma occorre affrontare anche un altro problema: la dipendenza dalla nicotina, normalmente contenuta nelle sigarette tradizionali.

Inizialmente, privare il proprio organismo dalla nicotina può provocare fastidiosi sintomi da astinenza che spesso inducono a riprendere con le sigarette. Per evitare questo problema, il suggerimento è quello di utilizzare sigarette elettroniche con liquidi contenenti una certa percentuale di nicotina. La possibilità di scegliere il livello di nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche consente una più semplice disassuefazione, iniziando con una quantità media per poi diminuirla gradualmente fino ad azzerarla.

In genere, per liberarsi dalla nicotina con questo sistema sono necessari circa sei mesi: l’ideale è non avere fretta ma piuttosto concentrarsi sul proprio obiettivo. Tutti i modelli di sigaretta elettronica, comprese le usa e getta, consentono di scegliere tra diversi livelli di nicotina e di gestire abbastanza facilmente l’assunzione di questa sostanza, arrivando a non sentirne più la necessità.