Sit-in di protesta per dire no all’antenna in Verga, i cittadini: “sindaco non ha le mani legate”

I cittadini di Naro ancora una volta in piazza per dire No all’antenna 5g che dovrà essere installata in via Verga a pochi metri da abitazioni e dalla scuola. Questa mattina si è svolta prima una manifestazione che da piazza Umberto I, ha attraversato le vie cittadine per concludersi in Piazza Cavour.

“Noi protestiamo perchè non vogliamo l’antenna, per tutelare la nostra salute. Abbiamo fermato i lavori, e continueremo la nostra battaglia. Il sindaco non ha le mani legate, lei è il sindaco, il primo cittadino che può fare tutte le ordinanze che vuole soprattutto per tutelare la salute di tutta la comunità”, ha detto a gran voce Lillo Destro portavoce dei cittadini.

Alla manifestazione è stata presente il sindaco Maria Grazia Brandara. “Ho più volte detto e lo ribadisco che io sono dalla parta dei cittadini, ho fermato tempo fa la prima installazione di un’antenna 5g ma dopo qualche mese, con il decreto semplificazioni, le cose sono cambiate, a noi primi cittadini c’è stato detto che le antenne vanno costruite per interesse nazionale, perchè sono sicure e non fanno male. Ditemi voi, continua Brandara, io mi devo muovere all’interno di queste regole ma lo ribadisco sono con i cittadini, la loro salute al primo posto”.