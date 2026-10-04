Smaltimento illecito di rifiuti, 4 mila euro di multa a rivendita di pneumatici 

Gli agenti della polizia locale di Agrigento, nel corso di alcuni controlli per verificare il corretto conferimento e smaltimento di rifiuti, hanno sanzionato il titolare di una rivendita di pneumatici. Dall’ispezione, infatti, sarebbero emerse criticità sullo smaltimento di gomme ma anche irregolarità di varia natura. Per questo motivo, al termine dell’accertamento, è stata elevata una sanzione di 4 mila euro nei confronti del titolare dell’attività.