Smaltivano estintori come ferro vecchio, 4 denunce

Un tappeto di estintori abbandonati in strada, è questa la scena che si sono trovati davanti i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Palermo durante un consueto controllo del territorio.

I militari, sono intervenuti in via Del Pellicano dopo una segnalazione della Centrale Operativa; sul posto, però, nessuna anomalia apparente. È stato il rumore metallico proveniente da uno spiazzo adiacente la via a guidare i Carabinieri, che hanno deciso pertanto di dare un’occhiata.

Lì davanti a loro, un vero e proprio fiume rosso di estintori: ben 184, accatastati e pronti per essere caricati su un furgone.

Quattro uomini, tutti palermitani, di età compresa tra i 37 e 28 anni, erano indaffarati a spostarli e caricarli, nel tentativo – come hanno poi ammesso – di smaltirli come ferro vecchio.

Poche domande e nessuna spiegazione plausibile: il gruppo, che avrebbero riferito ai militari di aver ricevuto gli estintori da una persona rimasta sconosciuta, non aveva alcuna autorizzazione allo smaltimento.

I Carabinieri hanno così accertato che quei dispositivi erano carichi di polvere estinguente e dovevano essere trattati come rifiuti speciali, non come semplice materiale metallico.