Sono gli autori di vari incendi di auto: arrestati due giovani

I Carabinieri della Stazione di Rosolini (SR) hanno arrestato due uomini di 25 e di 33 anni gravemente indiziati, in concorso, di incendio e di danneggiamento seguito da incendio di autovetture.

I fatti risalgono al periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024 quando, tra Rosolini e Ispica (RG), diverse autovetture sono state incendiate e, in alcuni casi, le fiamme hanno danneggiato anche le vicine abitazioni, mettendo in grave pericolo l’incolumità dei residenti.

A conclusione di un’articolata attività investigativa, svolta anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri di Rosolini hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei 2 uomini che, posti al vaglio dell’Autorità giudiziaria ragusana, hanno indotto il Tribunale ad emettere una misura cautelare nei confronti dei 2 indiziati che sono stati arrestati, con il supporto dei militari della Compagnia di Modica, e posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni con braccialetto elettronico.