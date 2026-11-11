PRIMO PIANO

Sorpresi a rubare 300 chili di arance, arrestati due empedoclini

Due persone di Porto Empedocle sono state sorprese in flagranza dai militari dell’Arma di Ribera e arrestate per furto aggravato

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Si sono intrufolati in un agrumeto ed erano riusciti a rubare ben 300 chili di arance ma non avevano fatto i conti con i carabinieri. Due persone di Porto Empedocle sono state sorprese in flagranza dai militari dell’Arma di Ribera e arrestate per furto aggravato. Il fatto è avvenuto in contrada Donna superiore. Il valore della merce asportato si aggira intorno a 500 euro. Le arance sono state restituite alla proprietaria, una donna di Ribera. I due indagati, invece, sono stati posti ai domiciliari(immagine di repertorio)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Apertura

Favara, evade dai domiciliari e si apposta sotto casa dell’ex moglie: arrestato 74enne 
Agrigento

L’inchiesta sugli autisti della Tua, no al risarcimento richiesto dall’azienda
Agrigento

Audio virale su allarme bomba, nessun ordigno trovato negli istituti dell’Agrigentino
Cultura

La stagione al Teatro sociale di Canicattì si apre con “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania
Favara

Rischio idrogeologico e sismico, la commissione d’inchiesta a Favara e alla Scala dei Turchi
banner italpress istituzionale banner italpress tv