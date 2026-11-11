Sorpresi a rubare 300 chili di arance, arrestati due empedoclini

Si sono intrufolati in un agrumeto ed erano riusciti a rubare ben 300 chili di arance ma non avevano fatto i conti con i carabinieri. Due persone di Porto Empedocle sono state sorprese in flagranza dai militari dell’Arma di Ribera e arrestate per furto aggravato. Il fatto è avvenuto in contrada Donna superiore. Il valore della merce asportato si aggira intorno a 500 euro. Le arance sono state restituite alla proprietaria, una donna di Ribera. I due indagati, invece, sono stati posti ai domiciliari. (immagine di repertorio)