Sorpresi a spacciare aggrediscono Carabinieri: denunciata coppia

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un uomo e una donna, rispettivamente di 41 e di 32 anni, entrambi sono gravemente indiziati di resistenza a Pubblico Ufficiale e l’uomo anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari hanno sorpreso la coppia nel centro cittadino nel momento in cui il 41enne stava effettuando una “cessione sospetta” a un uomo di origini tunisine e, immediatamente bloccati, è stato recuperato l’involucro che conteneva circa 2 grammi di marijuana. In quel contesto, la coppia, verosimilmente allo scopo di eludere il controllo, ha tentato invano di aggredire i militari con calci e pugni e di divincolarsi per guadagnare la fuga.Entrambi sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’uomo dovrà rispondere anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.Il tunisino 37enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.