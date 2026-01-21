Sorpresi con la droga e soldi in contanti: arrestati due fratelli

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto due uomini ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso delle costanti attività finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile hanno proceduto alla perquisizione di un’abitazione nella zona del centro storico di Catania.

Dopo aver bussato ripetutamente, ma invano, alla porta nell’abitazione, i poliziotti, intuendo che all’interno fossero presenti gli occupanti e che non volessero aprire, si sono posizionati all’esterno dello stabile al fine di effettuare un servizio di osservazione.

Poco dopo hanno notato un soggetto che, con circospezione, è uscito frettolosamente dall’abitazione con una busta di cartone in mano.

Una volta bloccato l’uomo, gli agenti hanno constatato che all’interno del sacchetto erano contenute due buste in cellophane trasparente, comunemente utilizzate per il sottovuoto di alimenti, con all’interno oltre 90 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione.Effettuata la perquisizione dell’uomo, in una tasca dei suoi pantaloni, i poliziotti hanno rinvenuto 180 euro in banconote di vario taglio. Durante la successiva perquisizione presso la sua abitazione sono stati trovati ulteriori 90 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle sostanze.

A quel punto il controllo è stato esteso al fratello del soggetto, convivente nella medesima abitazione, il quale è stato trovato in possesso della somma di oltre 1.200 euro in contanti.

I due fratelli, uno trentatreenne, l’altro ventiquattrenne, sono stati così così arrestati e, in attesa di convalida, sottoposti su disposizione del Pubblico Ministero di turno agli arresti domiciliari.