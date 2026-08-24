Sorpresi con un panetto di hashish a Licata, indagati due minorenni 

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata hanno deferito in stato di libertà due 17enni, residenti a Palma di Montechiaro, ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati controllati mentre si trovavano a bordo di un ciclomotore lungo la strada statale 115, all’altezza di via Palma. Nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti un panetto e alcuni frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 104 grammi.

Gli ulteriori accertamenti effettuati presso le rispettive abitazioni hanno consentito di rinvenire altri 8 grammi circa della medesima sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.