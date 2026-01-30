Ultime Notizie

Sorpresi mentre preparano dosi di droga: due arresti

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 44enne e un 20enne.

Intorno alle ore 18 di martedì, i Carabinieri della Sezione Operativa, dopo avere monitorato la zona e riscontrato un intenso e sospetto via vai di giovani, sono intervenuti nell’androne di un palazzo di via Algeri sorprendendo il 20enne mentre preparava dosi di stupefacente su un tavolino adibito a vera e propria bancarella e fermando anche il complice 44enne, che fungeva da vedetta.

Nel corso delle attività sono state rinvenute e sequestrate complessivamente 312 dosi di sostanza stupefacente (cocaina, crack, hashish, marijuana) e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. 

I due uomini sono stati tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

di Giuseppe Castaldo

