Calcio

Akragas, le strade del club e di Peppe Marchica si dividono

La decisione fa seguito a una espressa richiesta del calciatore, maturata a fronte di un interesse manifestato nei suoi confronti da parte di una società militante nel campionato di Eccellenza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La società comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con Peppe Marchica.

La decisione fa seguito a una espressa richiesta del calciatore, maturata a fronte di un interesse manifestato nei suoi confronti da parte di una società militante nel campionato di Eccellenza. Nel rispetto della volontà del giocatore e del rapporto di correttezza e trasparenza che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le parti, la società ha scelto di assecondare tale richiesta, procedendo alla risoluzione del vincolo sportivo.

A Peppe Marchica va il ringraziamento sincero del club per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel periodo trascorso con i nostri colori, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

La società augura al calciatore le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della sua carriera.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Il massacro nel centro storico di Naro: fissato processo di appello per Omar Nedelcov
Ultime Notizie

Droga in auto e a casa: i Carabinieri arrestano un 29enne
Ultime Notizie

Sorpresi mentre preparano dosi di droga: due arresti
Cultura

“Opra”, ecco il nuovo romanzo dello scrittore agrigentino Renato Schembri
Mafia

Messina Denaro, torna in carcere Emanuele Bonafede
Naro

Appalti prorogati, costi lievitati e incassi poco chiari: le domande senza risposta sui rifiuti a Naro
banner italpress istituzionale banner italpress tv