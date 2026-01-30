Akragas, le strade del club e di Peppe Marchica si dividono

La società comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con Peppe Marchica.

La decisione fa seguito a una espressa richiesta del calciatore, maturata a fronte di un interesse manifestato nei suoi confronti da parte di una società militante nel campionato di Eccellenza. Nel rispetto della volontà del giocatore e del rapporto di correttezza e trasparenza che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le parti, la società ha scelto di assecondare tale richiesta, procedendo alla risoluzione del vincolo sportivo.

A Peppe Marchica va il ringraziamento sincero del club per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel periodo trascorso con i nostri colori, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

La società augura al calciatore le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della sua carriera.