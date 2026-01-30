Droga in auto e a casa: i Carabinieri arrestano un 29enne

Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo di Catania, hanno arrestato in flagranza di reato, un 29enne, residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito a seguito di un servizio di osservazione dei militari che, nutrendo dubbi circa il suo possibile coinvolgimento in attività illecite, si sono appostati nei pressi della sua abitazione in modalità “discreta”. Intorno alle 5 del mattino, lo hanno scorto mentre usciva di casa con atteggiamento sospetto e si allontanava a bordo della propria autovettura. Dopo un discreto pedinamento, l’uomo è stato fermato nei pressi del mercato M.A.A.S., a Catania, dove è stato sottoposto a controllo.

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire e sequestrare 126 grammi di marijuana, 21 grammi di crack, 23 grammi di cocaina e 6 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento e 140 euro in contanti.

Gli investigatori hanno deciso di controllare anche il suo appartamento e lì hanno recuperato ulteriori 2.440 euro, altro materiale utile al confezionamento delle dosi e una macchina per il sottovuoto, ritenuta funzionale all’occultamento e alla conservazione della sostanza.Tutto il materiale rinvenuto, unitamente al denaro, è stato sottoposto a sequestro e, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.