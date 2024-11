Sorpreso a cedere droga, denunciato giovane straniero

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, reparto dell’Arma deputato al pronto intervento, a conclusione di una immediata attività d’indagine, hanno denunciato – in stato di libertà – un giovane cittadino straniero, residente nella provincia messinese.

Nel fine settimana scorso, a Messina, il ragazzo era stato sorpreso in una via centrale della città, nell’atto di cedere una dose di hashish ad un giovane messinese. Intervenuti nell’immediatezza, i militari dell’Arma, dopo aver recuperato la dose dello stupefacente, hanno identificato il presunto spacciatore che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato anche in possesso di numerose banconote per oltre 200 euro.

L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria, in quanto ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di droghe.