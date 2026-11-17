La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 45enne responsabile del furto di cavi di rame in un cantiere edile. L’uomo, approfittando dell’oscurità della notte, si era introdotto in un cantiere edile di via Gemma, arrampicandosi sulle impalcature di un palazzo in fase di ristrutturazione per asportare oltre 100 metri di cavi elettrici, con l’obiettivo di rivendere il rame contenuto al loro interno.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del titolare del cantiere edile, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno avviato tempestivamente le indagini, analizzando le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona. Così sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e a risalire all’ autore della condotta delittuosa, un soggetto già noto alle forze dell’ordine in quanto specializzato proprio nei furti di cavi di rame, di pluviali di rame e di pomelli e targhe di ottone.

I poliziotti sono riusciti anche a recuperare i cavi rubati, restituendoli al legittimo proprietario.