Sorpreso con 250 dosi di crack nel borsello: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un palermitano, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “crack”. L’arresto, effettuato nel quartiere “Borgo – Nuovo”, è maturato nell’ambito degli ormai collaudati servizi di controllo straordinario del territorio, denominati “Alto Impatto”.

Lo scorso week end, una volante appartenente al Commissariato di P.S. “Zisa – Borgo Nuovo” unitamente ad un equipaggio apparteneneteall’Ufficio di Gabinetto della Questura, transitando in via Leonardo Da Vinci, ha sottoposto a controllo due soggetti che, in un’area blandamente illuminata nei pressi della rotonda Mauro De Mauro, stazionando fuori delle rispettive autovetture, erano intenti a confabulare tra loro.

Gli agenti, durante il controllo di polizia, hanno coltonei due soggetti uno stato di nervosismo ed ansia tali, da spingerli ad approfondire l’accertamento nei loro confronti.

I due sono stati pertanto sottoposti a perquisizione personale (che ha dato esito negativo) che è stata poi estesa alle vetture nella loro disponibilità.

Nell’abitacolo di una delle due vetture, una Mercedes Classe A, all’interno della sacca retata porta oggetti, i poliziotti hanno rinvenuto un borsello, raffigurante disegni natalizi, contenente 5 involucri in cellophane contenenti ciascuno 50 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, per un totale di 250 dosi e denaro contante pari a 105,00 euro.

Il giovane, condotto presso gli uffici di polizia, è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La vettura, lo stupefacente (che se venduto nelle piazze dello spaccio avrebbe potuto fruttare 5.000,00 euro) ed il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Complessivamente, nel corso dei citati controlli, effettuati sulla fascia serale, sono state identificate 100persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllate 30 vetture, elevata 1 sanzioni al Codice della Strada e 1 veicolo sottoposto a sequestro, 33 i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Il protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, voluto fortemente dal Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, fissa come obiettivo l’affermazione della presenza dello Stato in quei quartieri segnati da degrado e criminalità, restituendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano, ed è in tale ottica che i servizi straordinari continueranno anche nelle prossime settimane.