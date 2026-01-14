Sorpreso con un chilo di cocaina ad Agrigento, arrestato trentacinquenne
Blitz antidroga ad Agrigento. La Squadra mobile ha arrestato un trentacinquenne di Raffadali, Andrea Oliva, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scattata nel pomeriggio dell’altro ieri nei pressi di piazza Ugo La Malfa, a pochi passi dallo stadio Esseneto.
L’uomo è stato fermato alla guida di un furgone e sottoposto a perquisizione. L’accertamento ha dato esito positivo in quanto è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di circa un chilogrammo. Il trentacinquenne è stato arrestato e portato in carcere. L’indagato, difeso dall’avvocato Antonino Gaziano, comparirà nelle prossime ore davanti il giudice per l’udienza di convalida.